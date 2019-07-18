Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T16:40Z
https://ria.ru/20190718/1556661010.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149977/98/1499779879_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_a73446c7665ce7ec775126c5ca377188.jpg
РИА Новости

Путин запретил бестиражные лотереи в интернете

Вчера, 16:40
483
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".
Билет европейской лотереи EuroMillions. Архивное фото
12 июня, 02:00
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Сейчас призовой фонд лотереи должен составлять не менее 50% выручки от ее проведения. Закон устанавливает и верхнюю планку - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи (перечисляются в бюджет РФ и направляются на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе физкультуру и спорт) должен будет составлять 10% разницы между выручкой от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.
Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей уплату оператором лотереи целевых отчислений, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.
Организатор лотереи теперь может быть определен не только по итогам соответствующего конкурса, но и по решению правительства РФ. При этом Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, а Минфин - не более двух контрактов, один из которых с оператором, определенным решением кабмина.
2702005
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
РИА
Новости
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Лента
новостей
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Самолет Boeing 737-8 MAX
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала законопроект, изменяющий статус службы в ФССП
Антарктида
Аргентинские ученые будут выращивать в Антарктиде петрушку, рукколу и салат
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
Скриншот видео интервью с супругами Гербертом Делайглом и Мэрилин
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
Москитная сетка
Дед в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
Лента новостейМолния