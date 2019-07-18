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РИА Новости
Туризм

В Карелии пропали туристы из Москвы

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРоссия. Карелия
Россия. Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июл – РИА Новости. Полиция объявила в розыск двух туристов из Москвы, которые 10 дней назад отправились путешествовать на байдарке по северу региона и перестали выходить на связь, сообщает региональное МВД.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Лоухскому району устанавливается местонахождение жителей Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, 28-летние супруги путешествовали с собакой. Последний раз они выходили на связь с родственниками 8 июля, после этого о судьбе путешественников ничего не известно.
Родственники заявили о пропаже туристов 16 июля, на следующий день начались их поиски.
В МВД уточнили, что 19 июля супруги по расписанию путешествия должны прибыть в деревню Полонга.
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