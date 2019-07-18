В Совфеде считают, что Турция пойдет на закупку у России Су-35 взамен F-35

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Анкара пойдет на покупку у России многоцелевых истребителей Су-35 из-за решения США исключить Турцию из поставок новейших истребителей F-35, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Россия готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет такое желание, заявил журналистам в четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ранее США заявили о решении исключить Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"Решение в этом вопросе зависит от Турции, но я с высокой степенью вероятности могу сказать, что Анкара пойдет на это. США своими действиями по F-35 не оставили им другого выбора", - заявил Клинцевич РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул сенатор, российские Су-35 превосходят по качеству американские F-35 при том, что стоят на порядок дешевле.