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РИА Новости

В Совфеде считают, что Турция пойдет на закупку у России Су-35 взамен F-35

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребители Су-35С пилотажной группы "Соколы России"
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Истребители Су-35С пилотажной группы "Соколы России". Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Анкара пойдет на покупку у России многоцелевых истребителей Су-35 из-за решения США исключить Турцию из поставок новейших истребителей F-35, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Россия готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет такое желание, заявил журналистам в четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ранее США заявили о решении исключить Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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"Решение в этом вопросе зависит от Турции, но я с высокой степенью вероятности могу сказать, что Анкара пойдет на это. США своими действиями по F-35 не оставили им другого выбора", - заявил Клинцевич РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул сенатор, российские Су-35 превосходят по качеству американские F-35 при том, что стоят на порядок дешевле.
"По цене наши истребители в десятки раз дешевле чем F-35, а по качеству гораздо выше, это даже не сопоставимо. Конкурентоспособность российского оружия очень высока", - отметил он.
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