Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Он подчеркнул, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон.

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", — добавил российский лидер.

Медведчук, в свою очередь, рассказал, что накануне представил в Европарламенте план прекращения боевых действий в Донбассе, основанный на Минских соглашениях. Путин отметил, что Россия приветствует подключение европейских партнеров к процессу урегулирования этого конфликта.