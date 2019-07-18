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РИА Новости

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Он подчеркнул, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон.
"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", — добавил российский лидер.
Медведчук, в свою очередь, рассказал, что накануне представил в Европарламенте план прекращения боевых действий в Донбассе, основанный на Минских соглашениях. Путин отметил, что Россия приветствует подключение европейских партнеров к процессу урегулирования этого конфликта.
"То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:48
Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать
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