Памфилова 23 июня встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму

"Двадцать третьего июля 2019 года планируется встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму седьмого созыва", - говорится в сообщении.

Ранее Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.