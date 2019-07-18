Памфилова 23 июня встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова планирует встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 23 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
"Двадцать третьего июля 2019 года планируется встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму седьмого созыва", - говорится в сообщении.
Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин написал в Twitter, что надеется, что встреча с Памфиловой "будет более продуктивной, чем та, которая прошла с членами ЦИК в минувший вторник".
Ранее Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.