Зеленский предоставил гражданство девяти иностранцам, "защищавшим Украину"

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства еще девяти иностранцам, защищавшим украинское государство, сообщила в четверг пресс-служба президента.
"Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.
В среду президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
В июне Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, защищавшим Украину.