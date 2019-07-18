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РИА Новости

Зеленский предоставил гражданство девяти иностранцам, "защищавшим Украину"

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства еще девяти иностранцам, защищавшим украинское государство, сообщила в четверг пресс-служба президента.
"Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении.
В среду президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
В июне Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, защищавшим Украину.
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