Двух детей, отравившихся в лагере в Крыму, выписали из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Двое детей, госпитализированных после отравления из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией, выписаны в связи с обращением родителей, в больнице остаются 55 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, число детей и вожатых, госпитализированных в больницу Евпатории из местного лагеря, возросло до 57 человек. Причиной отравления, по данным крымского Роспотребнадзора, стали сотрудники столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции.

"Двое детей, поступивших на стационарное лечение в Евпаторийскую городскую больницу из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", выписаны в связи с обращением родителей", - говорится в сообщении.