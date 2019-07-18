Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T16:31Z
https://ria.ru/20190718/1556660478.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Двух детей, отравившихся в лагере в Крыму, выписали из больницы

Вчера, 16:31
241
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Двое детей, госпитализированных после отравления из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией, выписаны в связи с обращением родителей, в больнице остаются 55 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, число детей и вожатых, госпитализированных в больницу Евпатории из местного лагеря, возросло до 57 человек. Причиной отравления, по данным крымского Роспотребнадзора, стали сотрудники столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции.
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
Вчера, 16:06
В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 65 человек
"Двое детей, поступивших на стационарное лечение в Евпаторийскую городскую больницу из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", выписаны в связи с обращением родителей", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что в больнице остаются 55 человек - 50 детей и пять вожатых.
102010
Обсудить 0
КрымПроисшествия
Рекомендуем
В Крыму нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму выросло до 56 человек
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Омбудсмен из Татарстана прибыла в крымский лагерь, где отравились дети
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
В ВСУ утверждают, что им не запретили открывать ответный огонь в Донбассе
Лента
новостей
Из лагеря в Крыму госпитализировали еще одного ребенка
У задержанной с лекарством от судорог матери не было назначения от врача
Уровень воды в реке Ия может вновь повыситься более чем на метр
Роберт Кочарян
Конституционный суд Армении обратится в ЕСПЧ по делу Кочаряна
В Китае пять человек погибли из-за обрушения крана на строящемся мосту
СК завел уголовные дела после отравления детей в лагере под Евпаторией
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова 23 июня встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
На Ставрополье студента будут судить за нападение на трех девушек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предоставил гражданство девяти иностранцам, "защищавшим Украину"
Кузнецова рассказала о состоянии отравившихся в лагере под Евпаторией детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
Лента новостейМолния