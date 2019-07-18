В Китае пять человек погибли из-за обрушения крана на строящемся мосту

ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, еще семь пострадали в результате падения консольно-шлюзового крана на строящемся мосту в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении правительства уезда Мянь.
Три человека погибли на месте, девять человек доставили в больницу, где еще двое из них скончались от полученных травм. Ведется расследование.
Инцидент произошел в четверг в 14.25 по местному времени (9.25 мск), когда кран по пока неустановленной причине резко наклонился и рухнул во время работ на мостовом переезде. Работы велись в рамках проекта по реконструкции и расширению скоростной автомагистрали в городском округе Ханьчжун.