В Китае пять человек погибли из-за обрушения крана на строящемся мосту

Три человека погибли на месте, девять человек доставили в больницу, где еще двое из них скончались от полученных травм. Ведется расследование.

Инцидент произошел в четверг в 14.25 по местному времени (9.25 мск), когда кран по пока неустановленной причине резко наклонился и рухнул во время работ на мостовом переезде. Работы велись в рамках проекта по реконструкции и расширению скоростной автомагистрали в городском округе Ханьчжун.