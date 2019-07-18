В ВСУ утверждают, что им не запретили открывать ответный огонь в Донбассе

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Командующий операцией объеденных сил в Донбассе Александр Сирский утверждает, что украинские силовики могут открывать ответный огонь, хотя новое перемирие предусматривает полный запрет на обстрелы.
Ранее один из представителей Киева на переговорах Роман Бессмертный сообщил, что договоренность о перемирии в Донбассе, которая вступает в силу с 21 июля, впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о режиме тишины.
"Запретов не существует, как и не было раньше. Мы должны применять оружие адекватно, не нарушая минских договоренностей и Женевской конвенции", - приводит слова Сирского сайт военного радио "Армия FM".
По словам командующего, каждый командир имеет право принимать решение для сохранения жизни военных и при угрозе потери территорий. "Командир определяет сам вид оружия, степень реагирования. Поэтому все разговоры о том, что мы не имеем права применять оружие в ответ, не соответствуют действительности", - добавил Сирский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.