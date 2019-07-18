В ВСУ утверждают, что им не запретили открывать ответный огонь в Донбассе

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Командующий операцией объеденных сил в Донбассе Александр Сирский утверждает, что украинские силовики могут открывать ответный огонь, хотя новое перемирие предусматривает полный запрет на обстрелы.

Ранее один из представителей Киева на переговорах Роман Бессмертный сообщил, что договоренность о перемирии в Донбассе, которая вступает в силу с 21 июля, впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о режиме тишины.

"Запретов не существует, как и не было раньше. Мы должны применять оружие адекватно, не нарушая минских договоренностей и Женевской конвенции", - приводит слова Сирского сайт военного радио "Армия FM"

По словам командующего, каждый командир имеет право принимать решение для сохранения жизни военных и при угрозе потери территорий. "Командир определяет сам вид оружия, степень реагирования. Поэтому все разговоры о том, что мы не имеем права применять оружие в ответ, не соответствуют действительности", - добавил Сирский.