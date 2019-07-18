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РИА Новости

Су-35 способен конкурировать с F-35, считает эксперт

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-35 способны конкурировать с западными самолетами пятого поколения F-22 и F-35 практически по всем параметрам, а по маневренности обходят зарубежных конкурентов, заявил РИА Новости руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
В четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что РФ готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. США накануне заявили о решении к апрелю 2020 года исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.
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"По большому счету, Су-35 - это боевая машина, способная сегодня конкурировать с западной линейкой самолетов пятого поколения - F-22 и F-35 - практически во всех ТТХ и параметрах, за исключением разве что фактора малозаметности и некоторых особенностей электроники. Зато его двигатель с отклоняемым горизонтально и вертикально вектором тяги позволяет российскому истребителю максимально быстро менять направление на 360 градусов и выполнять все фигуры высшего пилотажа, доступные самолетам пятого поколения", - сказал Михайлов, комментируя готовность РФ поставлять в Турцию Су-35.
По его словам, кроме фактора сверхманевренности, по которому российская машина обходит своих американских конкурентов, в Су-35 используется целый ряд электронных разработок и инноваций, способствующих работе летчика в условиях воздушного боя - системы радиоэлектронной борьбы, блокирующие работу электроники противника, а также автоматизированная система управления и новые системы обнаружения воздушных целей.
"Серьезную конкуренцию западным аналогам оказывает и ракетное вооружение российского истребителя", - добавил эксперт.
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F-35Су-35РоссияСШАВ мире
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