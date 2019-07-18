В Тамбове выпустили на маршрут первый в России литературный автобус

ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. По Тамбову начал курсировать первый в России литературный автобус, в салоне которого можно услышать отрывки произведений 40 молодых авторов в исполнении актера Влада Арсланбекова, а потом скачать полную версию произведений с помощью QR-кода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Литературный автобус, который до ноября будет курсировать по маршруту №1, ― часть проекта "Почитай" московской студентки Нины Самотоиной. Его цель – поддержать молодых писателей и поэтов. Проект получил грант на молодежном форуме "Таврида", который проводится в рамках нацпроекта "Образование". В форуме принимала участие и тамбовский дизайнер Ольга Слезина. Именно ей принадлежит идея реализовать в таком формате этот проект в Тамбове.

"Мне очень понравилась эта идея - поддержать именно молодых современных авторов. Мы популяризуем их творчество с помощью QR-кода. Коды сейчас очень актуальны, и на пике этой волны мы попытались внедрить в массы произведения молодых авторов – 30 поэтов и 10 прозаиков", - приводит пресс-служба слова Слезиной.

В пресс-службе уточнили, что проект "Почитай" реализуется и в других городах: в Москве ― с помощью стикеров на кофейных стаканах, а в Саратове ― с помощью афиш в центре города. Тамбов стал первым городом в России, где появился литературный автобус.

"Губернатор Александр Никитин отмечает, что государство должно поддержать литературный процесс, поэтому он лично патронирует многие творческие проекты и региональные власти оказывают поддержку просветительским акциям. И на этот раз администрация Тамбовской области поддержала молодежную инициативу и выделила необходимый транспорт", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, дизайн литературного автобуса выполнен в чёрно-красных цветах, что должно привлечь внимание тамбовчан. Между объявлением остановок пассажиры услышат отрывки произведений. Те, что понравятся, можно найти на сайте литературного конкурса Всероссийского социального проекта "ПОЧИТАЙ". Для этого в салоне автобуса разместили 40 QR-кодов, по которым можно ознакомиться с творчеством всех авторов.