Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T16:24Z
https://ria.ru/20190718/1556660099.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153051/51/1530515115_0:332:2751:1879_1036x0_80_0_0_72c82fac216eaa68401bf23dda3c8140.jpg
РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область вышла в лидеры по агрострахованию с господдержкой

Вчера, 16:24
37
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Тамбовская область заняла первое место в России по удельному весу застрахованных посевных площадей (10,5%) и второе место по абсолютному значению застрахованных площадей (175,5 тысяч гектаров), уступая лишь Алтайскому краю, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

"Министерство в среду провело совещание с субъектами РФ в режиме видеоконференции по вопросам сельскохозяйственного страхования. Заместитель министра Елена Фастова отметила, что Тамбовская область - в лидерах по агрострахованию с государственной поддержкой АПК среди российских регионов. Кроме того, по страхованию в животноводстве регион входит в топ-10, занимая шестую позицию с результатом 100,7 тысячи условных голов животных", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы администрации области Сергея Иванова. которые привели в пресс-службе, лидирующие позиции Тамбовщины по агрострахованию с господдержкой - результат активной совместной работы региональных органов власти с Минсельхозом и тамбовскими агропредприятиями.
"В рамках заключенного между Минсельхозом России и администрацией области соглашения на страхование в области растениеводства распределено 33,5 миллиона рублей, в том числе 30,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Животноводческим хозяйствам предусмотрена поддержка на 58,2 миллиона рублей, в том числе 53 миллиона рублей - из федерального бюджета", - сказал Иванов, принимавший участие в видеоконференции.
24 июня, 17:31
Воронежская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,5 раза
Он напомнил, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения закона о страховании. Появилась возможность комбинировать разные риски в одном договоре агрострахования с господдержкой. Исключен порог утраты урожая и посадок многолетних насаждений, необходимый для получения выплаты (ранее - 20%), установлена франшиза от 10% до 50% страховой суммы.
"Эти и другие существенные изменения направлены на удешевление страховых продуктов, а, значит, делают их более привлекательными. Управление сельского хозяйства области провело большую разъяснительную работу среди сельхозтоваропроизводителей, результатом которой и стало увеличение количества договоров страхования", - резюмировал Иванов.
200000
Обсудить 0
Тамбовская областьЭкономика
Рекомендуем
В Тамбове выпустили на маршрут первый в России литературный автобус
РИА
Новости
Вид на город Дубна
ОЭЗ "Дубна" может к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Путин обязал регионы включать в прогноз развития данные о трудовых ресурсах
Лента
новостей
Московская область
В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых
Пункт продажи лотерейных билетов
Путин запретил бестиражные лотереи в интернете
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Трасса
Между Владикавказом и Моздоком построят дорогу стоимостью 2 млрд рублей
В нижегородском Дзержинске откроется производство газовых баллонов
Уборка пшеницы
Волгоградская область планирует собрать свыше четырех миллионов тонн зерна
Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
На Кубани первыми в России завершили уборку зерна
Встреча губернатора Тверской области Игоря Руденя с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым
Руденя: в Старицком районе возобновят строительство поликлиники
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: Рязанская область планирует увеличить товарооборот с Минском
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
ВТБ планирует пилотный выпуск структурных облигаций на 1-5 млрд рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
Лента новостейМолния