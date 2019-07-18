Тамбовская область вышла в лидеры по агрострахованию с господдержкой

ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Тамбовская область заняла первое место в России по удельному весу застрахованных посевных площадей (10,5%) и второе место по абсолютному значению застрахованных площадей (175,5 тысяч гектаров), уступая лишь Алтайскому краю, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

"Министерство в среду провело совещание с субъектами РФ в режиме видеоконференции по вопросам сельскохозяйственного страхования. Заместитель министра Елена Фастова отметила, что Тамбовская область - в лидерах по агрострахованию с государственной поддержкой АПК среди российских регионов. Кроме того, по страхованию в животноводстве регион входит в топ-10, занимая шестую позицию с результатом 100,7 тысячи условных голов животных", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы администрации области Сергея Иванова. которые привели в пресс-службе, лидирующие позиции Тамбовщины по агрострахованию с господдержкой - результат активной совместной работы региональных органов власти с Минсельхозом и тамбовскими агропредприятиями.

"В рамках заключенного между Минсельхозом России и администрацией области соглашения на страхование в области растениеводства распределено 33,5 миллиона рублей, в том числе 30,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Животноводческим хозяйствам предусмотрена поддержка на 58,2 миллиона рублей, в том числе 53 миллиона рублей - из федерального бюджета", - сказал Иванов, принимавший участие в видеоконференции.

Он напомнил, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения закона о страховании. Появилась возможность комбинировать разные риски в одном договоре агрострахования с господдержкой. Исключен порог утраты урожая и посадок многолетних насаждений, необходимый для получения выплаты (ранее - 20%), установлена франшиза от 10% до 50% страховой суммы.