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РИА Новости
Культура

В Минкульте согласны добавлять баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы

Вчера, 16:41
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© Фото : сайт Айлена ПритчинаСкрипач Айлен Притчин
Скрипач Айлен Притчин
© Фото : сайт Айлена Притчина
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею введения дополнительных баллов к ЕГЭ за диплом художественных и музыкальных школ при поступлении в творческие вузы, соответствующие предложения были направлены в Минобрнауки РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Минкультуры РФ поддерживает данную инициативу. Также сообщаем, что ведомство уже направило письмо с соответствующими предложениями в Минобрнауки РФ", - говорится в сообщении.
В настоящий момент помимо результатов ЕГЭ абитуриент может представить в вуз портфолио индивидуальных достижений, которые, по решению вуза, могут дать ему до 10 дополнительных конкурсных баллов. К достижениям, которые могут принести дополнительные баллы, пока относятся золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома с отличием и ряд других.
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