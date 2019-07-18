В Минкульте согласны добавлять баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею введения дополнительных баллов к ЕГЭ за диплом художественных и музыкальных школ при поступлении в творческие вузы, соответствующие предложения были направлены в Минобрнауки РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Минкультуры РФ поддерживает данную инициативу. Также сообщаем, что ведомство уже направило письмо с соответствующими предложениями в Минобрнауки РФ", - говорится в сообщении.

В настоящий момент помимо результатов ЕГЭ абитуриент может представить в вуз портфолио индивидуальных достижений, которые, по решению вуза, могут дать ему до 10 дополнительных конкурсных баллов. К достижениям, которые могут принести дополнительные баллы, пока относятся золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, наличие аттестата или диплома с отличием и ряд других.