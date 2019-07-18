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РИА Новости

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вчера, 16:22
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Ранее Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть - к Советскому союзу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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Сасин рассказал, что в настоящее время подтверждается визит на мероприятия в Польше президента США Дональда Трампа, ожидается приезд канцлера Германии Ангелы Меркель, "будут другие лидеры".
"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - сказал Сасин в студии портала "Виртуальная Польша".
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко рассказал, что "официально украинская сторона подтвердила свое участие" в мероприятиях в ответ на приглашение президента Польши Анджея Дуды.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаПолитика
Популярные комментарии
Фюрер им более по нраву
18 июля, 16:28
Евгений Шевелев
6910000
ох-хо-хо, канцлера Германии пригласили, о чем говорить? да и не полякам судить о роли СССР в тех событиях, история помнит, сколько дней поляки продержались.
18 июля, 16:35
Серж
6100010
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