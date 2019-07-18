Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Ранее Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть - к Советскому союзу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Сасин рассказал, что в настоящее время подтверждается визит на мероприятия в Польше президента США Дональда Трампа, ожидается приезд канцлера Германии Ангелы Меркель, "будут другие лидеры".

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - сказал Сасин в студии портала " Виртуальная Польша ".

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко рассказал, что "официально украинская сторона подтвердила свое участие" в мероприятиях в ответ на приглашение президента Польши Анджея Дуды.