Минпромторг предложил закрепить приоритет российских судов в Арктике

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает закрепить приоритетное право использования судов, построенных на верфях РФ, при работе в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ РИА Новости сообщили, что министерство предлагает внести перевозку угля по Северному морскому пути в Кодекс торгового мореплавания как отдельный вид работ, выполнение которых возможно осуществлять исключительно с использованием судов, построенных на территории РФ.

"Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленные на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории РФ. Данные предложения в том числе учитывают приоритетное использование судов, построенных на территории РФ, в акватории Северного морского пути", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.

Представитель ведомства уточнил, что речь идет о приоритетном праве владельцев построенных в РФ судов при перевозках угля, нефти, газоконденсата и других грузов, в том числе, каботажных, в российской Арктике.