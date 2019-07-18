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РИА Новости

Минпромторг предложил закрепить приоритет российских судов в Арктике

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает закрепить приоритетное право использования судов, построенных на верфях РФ, при работе в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.
Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ РИА Новости сообщили, что министерство предлагает внести перевозку угля по Северному морскому пути в Кодекс торгового мореплавания как отдельный вид работ, выполнение которых возможно осуществлять исключительно с использованием судов, построенных на территории РФ.
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"Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленные на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории РФ. Данные предложения в том числе учитывают приоритетное использование судов, построенных на территории РФ, в акватории Северного морского пути", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг.
Представитель ведомства уточнил, что речь идет о приоритетном праве владельцев построенных в РФ судов при перевозках угля, нефти, газоконденсата и других грузов, в том числе, каботажных, в российской Арктике.
В мае представители Минпромторга в ходе совещания по плану развития СМП до 2035 года призвали разработчиков уделить в плане особое внимание российскому судостроению, в том числе, определить операции, которые будут выполняться в обозначенной зоне исключительно судами под российским флагом и построенными на территории РФ.
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