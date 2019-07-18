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РИА Новости

Госдума в I чтении повысила штраф за незаконную добычу драгметаллов

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности в сфере добычи, производства и обращения драгоценных металлов и камней, внесенный правительством РФ.
Сейчас за нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрены штрафы для граждан в размере 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — 10-15 тысяч рублей, юрлиц — 30-50 тысяч рублей. Законопроект за такие правонарушения устанавливает более высокие штрафы: для граждан — 70-120 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 500-700 тысяч рублей, юрлиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
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За самовольную добычу драгоценных металлов и камней устанавливаются штрафы для граждан в размере 120-170 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 750 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей, при этом допускается конфискация оборудования. Аналогичная ответственность ввозится и за незаконную очистку извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов.
Принятие таких изменений будет способствовать сокращению правонарушений в этой сфере и сокращению теневого сектора рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, считает кабмин. Согласно статистике, 80% нарушений связаны с учетом, хранением и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней, а также недостоверной отчетностью по их движению, и чаще всего являются показателями контрафактной и контрабандной деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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