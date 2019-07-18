Госдума в I чтении повысила штраф за незаконную добычу драгметаллов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности в сфере добычи, производства и обращения драгоценных металлов и камней, внесенный правительством РФ.

Сейчас за нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрены штрафы для граждан в размере 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — 10-15 тысяч рублей, юрлиц — 30-50 тысяч рублей. Законопроект за такие правонарушения устанавливает более высокие штрафы: для граждан — 70-120 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 500-700 тысяч рублей, юрлиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

За самовольную добычу драгоценных металлов и камней устанавливаются штрафы для граждан в размере 120-170 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 750 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей, при этом допускается конфискация оборудования. Аналогичная ответственность ввозится и за незаконную очистку извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов.