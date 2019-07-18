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РИА Новости

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Вчера, 16:01
19119
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
"Контрольным мероприятием зафиксировано, что <...> более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", — поясняется в релизе.
Компания обязана скрывать ссылки на ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.
Однако в конце мая специалисты надзорного ведомства установили, что это происходит не всегда, что является нарушением закона "Об информации...".
В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что Google грозит штраф. Он также отмечал, что до конца июля будут проведены все формальные процедуры по этому делу.
В декабре 2018 года ведомство уже штрафовало компанию на полмиллиона рублей за аналогичные нарушения.
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Вчера, 14:29
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GoogleРоскомнадзорРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очень мало. Надо хотя бы 700 млн долларов.
18 июля, 16:12
MYMake Yellowstone Great Again
38320027
Бедный Гугл. Придется целых 10 минут наверстывать потерю от штрафа.
18 июля, 16:24
R2 D2
30220007
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