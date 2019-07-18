Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что <...> более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", — поясняется в релизе.

Компания обязана скрывать ссылки на ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

Однако в конце мая специалисты надзорного ведомства установили, что это происходит не всегда, что является нарушением закона "Об информации...".

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что Google грозит штраф. Он также отмечал, что до конца июля будут проведены все формальные процедуры по этому делу.