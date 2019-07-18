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РИА Новости
Союзное государство

Путин рассказал о проработке вопроса бюджетных мест в вузах для белорусов

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти прорабатывают вопрос о дополнительных бюджетных местах в российских вузах для граждан Белоруссии.
"Поддерживается межвузовский студенческий обмен, с российской стороны прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Беларуссии и в наших университетах. В настоящее время на бюджетной основе обучается почти 4 тысячи белорусов. Для упрощения поступления белорусских абитуриентов в 2020 году планируется проведение в Минске единого госэкзамена, впоследствии такая практика может быть распространена и на другие города Белоруссии, разумеется, по согласованию с руководством Белоруссии и с профильными ведомствами обеих стран", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Вчера, 15:56
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияОбщество
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