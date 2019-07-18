Путин рассказал о проработке вопроса бюджетных мест в вузах для белорусов

"Поддерживается межвузовский студенческий обмен, с российской стороны прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Беларуссии и в наших университетах. В настоящее время на бюджетной основе обучается почти 4 тысячи белорусов. Для упрощения поступления белорусских абитуриентов в 2020 году планируется проведение в Минске единого госэкзамена, впоследствии такая практика может быть распространена и на другие города Белоруссии, разумеется, по согласованию с руководством Белоруссии и с профильными ведомствами обеих стран", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.