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РИА Новости

Канадская компания приостановила добычу нефти из-за разлива

Вчера, 15:59
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Компания Hibernia Management and Development Company (HMDC), управляющая нефтяным месторождением Хайберния недалеко от побережья Канады, приостановила добычу на платформе из-за разлива неустановленного объема нефти, сообщает телеканал CBC.
"Мы решили в целых профилактики остановить добычу на временной основе", - заявил президент компании Hibernia Management and Development Company (HMDC) Скотт Сэндлин.
В среду в районе месторождения появилась нефтяная пленка. По данным компании, ее размер составлял 900 на 200 метров. Сколько нефти могло попасть в воду в результате утечки, пока не установлено. Компания занимается этим вопросом. Причиной происшествия, по данным HMDC, могла стать "проблема в работе системы измерения уровня сырой нефти".
Нефтяное месторождение Хайберния расположено к востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Владеет месторождением конгломерат нефтяных компаний, самой крупной из которых является американская корпорация ExxonMobil.
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