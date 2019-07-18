Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp

"В самом модном сейчас приложении в мире — FaceApp — обнаружили русский след. Я не шучу. Британские эксперты и минимум один американский политик уже заявили, что пока вы загружаете свои селфи с морщинами и сединой, разработчики сливают все ваши другие фоточки и данные, вплоть до ДНК собаки соседа, в кейджиби и лично Путину. А делают они это потому, что они рашн разработчики. У меня все", — написала она в Telegram.