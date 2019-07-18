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РИА Новости
Медиавойны

Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp

Вчера, 15:57
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова сенатора США об угрозе нацбезопасности из-за приложения FaceApp, которое разработала российская компания.

"В самом модном сейчас приложении в мире — FaceApp — обнаружили русский след. Я не шучу. Британские эксперты и минимум один американский политик уже заявили, что пока вы загружаете свои селфи с морщинами и сединой, разработчики сливают все ваши другие фоточки и данные, вплоть до ДНК собаки соседа, в кейджиби и лично Путину. А делают они это потому, что они рашн разработчики. У меня все", — написала она в Telegram.

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер попросил ФБР выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций".
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Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактировать фотографии, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.
В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости. Среди таких людей немало знаменитостей, а некоторые футбольные клубы в период трансферного окна предлагают подписчикам узнать по обработанной фотографии новичка команды.
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МедиавойныМаргарита Симоньян
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