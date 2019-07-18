Путин рассказал, что объединяет народы России и Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил братство, общие корни, духовные ценности и традиции народов России и Белоруссии.
"В целом, общие исторические корни, духовные ценности и традиции, многочисленные родственные, семейные связи по-настоящему скрепляют нас в единое целое братских народов России и Белоруссии", - заявил Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
Вчера, 03:13Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Накануне лидеры двух стран посетили Валаам, где осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, поприсутствовали на службе и осмотрели ряд других святынь. Эта встреча носила неформальный характер.