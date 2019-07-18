Путин рассказал, что объединяет народы России и Белоруссии

"В целом, общие исторические корни, духовные ценности и традиции, многочисленные родственные, семейные связи по-настоящему скрепляют нас в единое целое братских народов России и Белоруссии", - заявил Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.