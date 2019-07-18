Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником России

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на "Форуме регионов" в Санкт-Петербурге.

"Подчеркну: Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал российский лидер.

Он добавил, что регулярные встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры играют "большую роль в контексте развития дружеских российско-белорусских отношений".

"Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, двадцатилетие которого отмечается в этом году. Активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, в формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - добавил глава государства.