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РИА Новости

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Если турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал он.
Ранее турецкий военный источник заявил РИА Новости, что говорить о покупке Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее о возможности покупки российских истребителей взамен американских F-35 писало агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.
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В свою очередь, авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik сравнил американский и российский самолеты.
"Хотя Су-35 сделан без применения технологий "стелс", в маневренном бою он, скорее всего, сможет с двумя, с тремя, а может и с пятью истребителями F-35 вести активный воздушный бой", ‒ сказал специалист.
По его словам, отличительная особенность Су-35 ‒ способность выполнять различные задачи.
"Он может являться самолетом завоевания господства в воздухе и использоваться также как бомбардировщик и штурмовик. На ближайшие 10-15, а может, и двадцать лет он может с большим успехом выполнять все те задачи, которые соответствуют военной доктрине Турции", ‒ уверен авиаэксперт.
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Поставки российских С-400

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Министр армии США Марк Эспер
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Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
Семнадцатого июля пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм исключила поставки F-35 в Турцию после покупки С-400 и заявила, что американские истребители не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации.
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ТурцияРоссия
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