В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал он.

Ранее турецкий военный источник заявил РИА Новости, что говорить о покупке Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган.

Ранее о возможности покупки российских истребителей взамен американских F-35 писало агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

В свою очередь, авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik сравнил американский и российский самолеты.

"Хотя Су-35 сделан без применения технологий "стелс", в маневренном бою он, скорее всего, сможет с двумя, с тремя, а может и с пятью истребителями F-35 вести активный воздушный бой", ‒ сказал специалист.

По его словам, отличительная особенность Су-35 ‒ способность выполнять различные задачи.

"Он может являться самолетом завоевания господства в воздухе и использоваться также как бомбардировщик и штурмовик. На ближайшие 10-15, а может, и двадцать лет он может с большим успехом выполнять все те задачи, которые соответствуют военной доктрине Турции", ‒ уверен авиаэксперт.

Поставки российских С-400

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.