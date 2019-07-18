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В Эстонии Sputnik назвали "зловещим пропагандистским каналом"

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАЛЛИН, 18 июл - РИА Новости. В главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками, передает Sputnik Эстония.
По данным Sputnik Эстония, в июльском номере официального журнала эстонских сил обороны Sõdur ("Солдат") была опубликована статья сотрудника главного штаба сил обороны, младшего лейтенанта Индрека Халилова, в которой автор попытался проанализировать материалы российских информационных изданий, касающиеся эстонской армии и НАТО.
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Халилов в своей статье заявил, что наибольшее внимание силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic, при этом он назвал их "региональными пропагандистскими каналами". А Sputnik Халилов счет самым активным и "зловещим".
"Халилов пишет, что Sputnik публикует практически все пресс-релизы сил обороны Эстонии, при этом "подсаливая" их своими "провокационными" заголовками. Вдобавок к этому Sputnik публикует мнение людей, которые объясняют, что именно руководители стран Балтии делают неправильно в своей политике внешней безопасности", - отмечается в сообщении.
Халилов "выделил и раскрыл" пять главных посылов, якобы постоянно используемых Sputnik Эстония, Baltnews и Rubaltic в своих публикациях о силах обороны Эстонии и ее натовских союзниках: НАТО как агрессор; НАТО в действительности не защищает Эстонию; местное население против НАТО; Эстонию не воспринимают всерьез из-за слабости ее армии; русофобия и истерия. Главная цель этих посылов, считает автор статьи, - опорочить саму идею государственности Эстонии.
Как пишет Sputnik, судя по тому, что под статьей Халилова не имеется ремарки о том, что "мнение автора может отличаться от мнения редакции", точка зрения сотрудника главного штаба совпадает с мнением его руководства, ведь журнал является официальным изданием сил обороны.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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