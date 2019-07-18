Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T15:47Z
https://ria.ru/20190718/1556657405.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Гражданский реестр Грузии зарегистрировал Халваши владельцем "Рустави 2"

Вчера, 15:47
885
ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Гражданский реестр Грузии зарегистрировал бизнесмена Кибара Халваши в качестве владельца телекомпании "Рустави 2".
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши.
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
Вчера, 15:10
В Тбилиси проходит акция против смены владельцев "Рустави 2"
В документе сказано, что "владельцем 60% акций телекомпании является Кибар Халваши, 40% - компания "Панорама" (компания бизнесмена - ред.)"
Ранее Халваши в своем специальном заявлении сообщил, что, когда телеканал перейдет в его владение, он не собирается менять редакционную политику, но гендиректора Нику Гварамия уволит. Гварамия, в свою очередь, сообщил, что будет бороться до конца и не уступит никому телеканал.
Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
8 июля, 23:23
Саакашвили отверг причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2"
Перед этим телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Также он, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
10 июля, 22:50
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
4102011
Обсудить 0
Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Кибар ХалвашиЕвропейский суд по правам человекаГрузияВ мире
Рекомендуем
Эдгар Сависаар
Экс-премьер Эстонии рассказал, кто виноват в кризисе отношений с Россией
РИА
Новости
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави 2"
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
В Тбилиси проходит акция против смены владельцев "Рустави 2"
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
Украинские СМИ раскрыли подробности конфликта Зеленского и Кличко
Украина пересмотрит меры по импорту товаров из Китая, Белоруссии и России
Европейский космический аппарат Галилео
В ЕК назвали причины сбоя в работе спутниковой системы Galileo
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Бывший офицер армии Хафтара рассказал о "колдунах" маршала
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp
Студия радио Sputnik
В Эстонии Sputnik назвали "зловещим пропагандистским каналом"
МВД Украины на выборах в Раду ожидает провокации в 85 округах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
Лента новостейМолния