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РИА Новости

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Вчера, 15:45
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ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Ранее сообщалось о 25 погибших. Еще не менее 36 человек пострадали, десять из них находятся в критическом состоянии. Семь человек не пострадали.
Возгорание на первом этаже трехэтажного здания, где располагается одна из студий компании Kyoto Animation, началось в 10:35 по местному времени (4:35 мск). По разным данным, в тот момент в студии находились 73 человека.
В полиции заявили, что в совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина. Его имя, а также мотив пока не называются. При этом на одном из наиболее популярных у фанатов аниме форумов обсуждается сообщение одного из пользователей, который за несколько часов до возгорания поинтересовался, возможно ли попасть в новости.
Пожарные работают на месте происшествия
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Очевидцы рассказывают, что видели, как какой-то мужчина разливал жидкость, похожую на бензин, и слышали выкрик "Умри!". Затем раздались несколько хлопков, похожих на взрывы, и из здания повалил черный дым.
Пожар удалось потушить только через пять часов. В тушении участвовали около 30 пожарных расчетов.
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Киото (город)В мире
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