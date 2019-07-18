Госдума приняла во втором чтении поправки о производстве коньяка

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором чтении поправки в федеральный закон, которыми, в частности, запрещается производство коньяка с использованием ароматизаторов.

"В статье 26 (ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в пункте 1 (в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются) дополнить абзацами следующего содержания… производство коньяка, российского коньяка и бренди с добавлением ароматизаторов", - говорится в принятых поправках.