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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении поправки о производстве коньяка

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума в четверг приняла во втором чтении поправки в федеральный закон, которыми, в частности, запрещается производство коньяка с использованием ароматизаторов.
"В статье 26 (ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в пункте 1 (в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются) дополнить абзацами следующего содержания… производство коньяка, российского коньяка и бренди с добавлением ароматизаторов", - говорится в принятых поправках.
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