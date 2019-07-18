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РИА Новости

Мосгорсуд 29 июля проверит законность ареста основателя "Нового потока"

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 июля проверит законность ареста председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29 июля в 14.45", - сказала она. Защита просит избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
15 июля, 14:37
Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова
Следователь и прокурор в Тверском суде Москвы настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом. Бизнесмен вины не признал и назвал "смешным" уголовное дело.
В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом нефтегазовой компании "Новый поток", сейчас завод находится в процедуре банкротства.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
15 июля, 15:31
Следователь заявил, что Мазуров совершил преступление в составе ОПГ
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