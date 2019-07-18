Мосгорсуд 29 июля проверит законность ареста основателя "Нового потока"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 29 июля проверит законность ареста председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29 июля в 14.45", - сказала она. Защита просит избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Следователь и прокурор в Тверском суде Москвы настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом. Бизнесмен вины не признал и назвал "смешным" уголовное дело.

В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.