Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T15:53Z
https://ria.ru/20190718/1556656885.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии ВВС коалиции ликвидировали шестерых террористов

Вчера, 15:39
204
БАГДАД, 18 июл - РИА Новости. Авиация международной коалиции ликвидировала шестерых террористов в районе Эль-Баадж неподалеку от иракско-сирийской границы, сообщает пресс-служба сил безопасности Ирака.
"Шесть террористов погибли, уничтожено гнездо, в котором они находились, к югу от Бухейрат Сунейсиля в районе Эль-Баадж у иракско-сирийской границы в результате авиаудара ВВС международной коалиции, который был нанесен на основании точных сведений оперативного командования Найнавы", - говорится в заявлении пресс-службы.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства*" после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. 5 июня 2018 года
4 июля, 02:59
Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
210001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииИракСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон заявил о желании продвигаться по всем аспектам кризиса в Сирии
РИА
Новости
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Совбез ООН провел закрытую встречу из-за авиаударов в Сирии
Квартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
Боевики обстреляли в Сирии провинции Латакия и Алеппо
ИГ* взяла на себя ответственность за теракт на севере Синая
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров анонсировал сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии
Турецкие ВВС нанесли удары по базам РПК в Ираке
Число спецназовцев, погибших в столкновениях в Афганистане, возросло до 35
Набережная реки Оронт в городе Хама
Путин и Макрон отметили значение политического урегулирования в Сирии
Дым над местом взрыва в Кандагаре. 18 июля 2019
При взрыве в здании полиции в Афганистане погибли девять человек
Сирия
Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв
Место теракта в сирийском Идлибе
Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в трех сирийских провинциях
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны назвало фейком сообщения о сухопутных войсках России в Идлибе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
Лента новостейМолния