В Сирии ВВС коалиции ликвидировали шестерых террористов

"Шесть террористов погибли, уничтожено гнездо, в котором они находились, к югу от Бухейрат Сунейсиля в районе Эль-Баадж у иракско-сирийской границы в результате авиаудара ВВС международной коалиции, который был нанесен на основании точных сведений оперативного командования Найнавы", - говорится в заявлении пресс-службы.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства*" после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ*.