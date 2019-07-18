Число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге возросло до семи человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении внедорожника и автобуса в Екатеринбурге увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В четверг на улице Шварца около торгово-развлекательного центра "Дирижабль" в уральской столице женщина 1963 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, не заметила приближающийся автобус и столкнулась с ним. Сообщалось о шести пострадавших, среди которых трое детей и беременная женщина.

"Еще одним, седьмым пострадавшим, оказался ребенок – трехлетняя девочка. Она доставлена в детскую горбольницу Екатеринбурга, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь", – сказал собеседник агентства.