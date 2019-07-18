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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге возросло до семи человек

Вчера, 15:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении внедорожника и автобуса в Екатеринбурге увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В четверг на улице Шварца около торгово-развлекательного центра "Дирижабль" в уральской столице женщина 1963 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, не заметила приближающийся автобус и столкнулась с ним. Сообщалось о шести пострадавших, среди которых трое детей и беременная женщина.
"Еще одним, седьмым пострадавшим, оказался ребенок – трехлетняя девочка. Она доставлена в детскую горбольницу Екатеринбурга, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь", – сказал собеседник агентства.
Горелых отметил, что у предположительной виновницы аварии, которая находилась за рулем внедорожника, еще в марте закончился срок водительского удостоверения, принято решение о привлечении ее к административной ответственности по статье 12.7.1 КОАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
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