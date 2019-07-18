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РИА Новости

В ЕК назвали причины сбоя в работе спутниковой системы Galileo

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкЕвропейский космический аппарат "Галилео"
Европейский космический аппарат Галилео
© РИА Новости / Сергей Казак
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Сбой в работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад и восстановила работу, не связан с кибератакой, но с техническими вопросами, сообщила Еврокомиссия.
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения. Центр услуг системы Galileo в четверг сообщил о восстановлении работы, предупредив при этом, что "пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг".
"У нас нет признаков того, что речь идет о кибератаке", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Люсия Кодэ, отвечая на вопрос, можно ли говорить о внешнем вмешательстве или это чисто внутренняя техническая проблема.
Представитель ЕК Мина Андреева добавила, что речь идет о технической ошибке.
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Орбитальная группировка системы Galileo возросла до 26 спутников
Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема была связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
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Galileo (система навигации)ЕврокомиссияВ мире
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