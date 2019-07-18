В ЕК назвали причины сбоя в работе спутниковой системы Galileo

БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Сбой в работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад и восстановила работу, не связан с кибератакой, но с техническими вопросами, сообщила Еврокомиссия.

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения. Центр услуг системы Galileo в четверг сообщил о восстановлении работы, предупредив при этом, что "пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг".

"У нас нет признаков того, что речь идет о кибератаке", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Люсия Кодэ, отвечая на вопрос, можно ли говорить о внешнем вмешательстве или это чисто внутренняя техническая проблема.

Представитель ЕК Мина Андреева добавила, что речь идет о технической ошибке.

Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема была связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.