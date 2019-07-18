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РИА Новости

Суд лишил прав воронежца, пытавшегося задавить на Mercedes курсанта МЧС

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа лишил права управлять автомобилем страдающего серьезным заболеванием водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщил в четверг РИА Новости представитель суда.
Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу.
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"Суд 18 июля удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Ленинского района, которая выходила в интересах неопределенного круга лиц о прекращении действия прав на управление транспортными средствами Дмитренко Вячеслава Валерьевича", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя суда, у Дмитренко установлено заболевание, которое "препятствует иметь право управления транспортными средствами".
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.
По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Вскоре после случившегося его выписали из больницы.
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