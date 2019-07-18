Суд лишил прав воронежца, пытавшегося задавить на Mercedes курсанта МЧС

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа лишил права управлять автомобилем страдающего серьезным заболеванием водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщил в четверг РИА Новости представитель суда.

Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу.

"Суд 18 июля удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Ленинского района, которая выходила в интересах неопределенного круга лиц о прекращении действия прав на управление транспортными средствами Дмитренко Вячеслава Валерьевича", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя суда, у Дмитренко установлено заболевание, которое "препятствует иметь право управления транспортными средствами".

Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.