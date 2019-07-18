Специалисты скоро завершат монтаж подсветки арок Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Специалисты монтируют светодиодные светильники белого цвета на фарватерных опорах Крымского моста, тем самым завершая установку подсветки сооружения цветами российского флага, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра", - приводит инфоцентр слова ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрия Иванова.

Фарватерный участок будет "раскрашен" в цвета триколора после запуска железной дороги, сообщили в инфоцентре. Помимо архитектурной подсветки арок цветами триколора, стойки освещения со светодиодными светильниками будут установлены по всей длине моста.