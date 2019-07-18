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РИА Новости

Специалисты скоро завершат монтаж подсветки арок Крымского моста

Вчера, 15:31
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Специалисты монтируют светодиодные светильники белого цвета на фарватерных опорах Крымского моста, тем самым завершая установку подсветки сооружения цветами российского флага, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра", - приводит инфоцентр слова ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрия Иванова.
Пять тысяч рельсов и 38 000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую ветку
14 июня, 13:57
Пять тысяч рельсов и 38000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую веткуСтроители состыковали рельсы первой железнодорожной ветки на Крымском мосту. Колею в 19 километров прокладывали с двух берегов Керченского пролива. На первую линию ушло 5000 рельсов и 38000 железобетонных шпал.
Фарватерный участок будет "раскрашен" в цвета триколора после запуска железной дороги, сообщили в инфоцентре. Помимо архитектурной подсветки арок цветами триколора, стойки освещения со светодиодными светильниками будут установлены по всей длине моста.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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