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РИА Новости

Экс-премьер Эстонии рассказал, кто виноват в кризисе отношений с Россией

Вчера, 15:30
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© AFP 2019 / Raigo PajulaЭдгар Сависаар
Эдгар Сависаар
© AFP 2019 / Raigo Pajula
Эдгар Сависаар . Архивное фото
ТАЛЛИН, 18 июл – РИА Новости. Бывший мэр Таллина и первый премьер-министр независимой Эстонии Эдгар Сависаар в интервью Baltnews заявил, что большинство жителей республики не считают Россию угрозой.
"На мой взгляд, большинство людей не воспринимают всерьез антироссийскую истерию", - заявил политик.
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Сависаар поделился, кого считает виноватым в том, что российско-эстонские отношения пребывают в кризисе.
"Всегда виноваты обе стороны. Конечно, в Эстонии есть немало людей, которые хотят, чтобы российско-эстонские отношения были обостренными. Видимо, на это влияют взаимоотношения в мировом масштабе", - подчеркнул он.
Сависаар рассказал, что доволен визитом президента Керсти Кальюлайд в Москву и ее встречей с Путиным.
"Я думаю, это было на пользу и тем, и другим. Но я не думаю, что это была их последняя встреча. Я доволен подобным развитием событий. Да, есть люди, которым это не нравится, но есть и наоборот те, кто это оценивает положительно", - сказал экс-премьер.
Он также выразил мнение, что воссоединение Крыма с Россией произошло по воле жителей полуострова, и что санкции не приносят пользу никому, в том числе Евросоюзу.
Эдгар Сависаар возглавлял правительство Эстонской ССР, а затем независимой Эстонии с 1990 по 1992 год. Позже руководил министерством экономики и коммуникаций. С 2007 по 2015 год занимал пост мэра Таллина.
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