Экс-премьер Эстонии рассказал, кто виноват в кризисе отношений с Россией

"Я думаю, это было на пользу и тем, и другим. Но я не думаю, что это была их последняя встреча. Я доволен подобным развитием событий. Да, есть люди, которым это не нравится, но есть и наоборот те, кто это оценивает положительно", - сказал экс-премьер.