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РИА Новости

В Краснодаре задержали находившегося в розыске члена преступной группы

Вчера, 15:26
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские задержали находившегося в розыске члена преступной группы, которая в 2017 году избила мужчину, а затем, скрываясь от правоохранителей, устроила стрельбу в центре Краснодара, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что на Кубани расследовалось уголовное дело в отношении девяти членов преступной группы в возрасте от 21 до 27 лет, которые совершили несколько преступлений в Краснодаре. Среди них - избиение двух мужчин, стрельба в водителя, нападение и стрельба в полицейских. Пятеро фигурантов от органов предварительного следствия скрылись, были объявлены в федеральный розыск, а материалы уголовного дела в отношении них были выделены в отдельное производство.
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"В Темрюкском районе оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю 17 июля задержан 26-летний член преступной группы, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, скрывавшийся от органов предварительного следствия на съемном жилье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина занимался в преступной группе подготовкой и созданием подходящих условий для нападения на граждан и отвечал за сокрытие следов преступления. По решению суда он заключен под стражу.
По данным СК, четверо членов группы были признаны судом виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном обороте оружия и угоне автомобиля. Кроме того, один из участников группы был признан виновным в покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейских и применения насилия в отношении них. Суд назначил Никите Медведеву 17 лет лишения свободы, Владиславу Гмыре - 8,5 года, Вячеславу Муковозу - семь лет, Дмитрию Карачкину - 3,5 года. Также им назначено дополнительное наказание в виде года ограничения свободы каждому. Отбывать наказание им надлежало в колонии строгого режима.
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Как сообщалось ранее, один из осужденных участников группировки являлся сотрудником полиции. Он, кроме прочего, лишен полицейского звания. В ФСБ ранее сообщали, что подозреваемые входили в радикальную группировку и являются приверженцами праворадикальной идеологии.
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Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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