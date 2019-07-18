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РИА Новости

Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв

Вчера, 15:26
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КАБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел перед зданием управления полиции в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости представитель полиции Джамал Насир Баракзай.
По его словам, атака была организована боевиками радикального движения "Талибан", при этом никто пока не взял на себя ответственность за атаку.
"Автомобиль взорвался рядом с полицейским управлением в городе Кандагар, неизвестно число боевиков, которые проникли в здание поблизости и начали столкновение", - заявил Баракзай.
Телеканал Tolo News сообщил, что после взрыва стали слышны звуки стрельбы.
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