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РИА Новости

ОЖД ищет видеосвидетельства проезда клиента BlaBlaCar в кабине машиниста

Вчера, 15:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") начала служебную проверку после информации о провозе членами локомотивной бригады в кабине поезда клиента сервиса BlaBlaCar из Петербурга в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что житель Москвы забронировал поездку домой 15 июля из Петербурга через сервис совместных поездок BlaBlaCar за 1,3 тысячи рублей. Местом встречи был указан Московский вокзал, а вместо автомобиля ему предложили сесть в кабину машиниста поезда, что он и сделал.
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"Информация, появившаяся сегодня, стала предметом для проведения служебной проверки с целью выяснения, является ли распространяемая информация достоверной или же носит "фейковый" характер. Проверяются камеры видеонаблюдения на вокзалах ОЖД для фиксации факта посадки и высадки посторонних лиц из кабины локомотива, а также анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в случае подтверждения фактов, указанных в сообщениях, виновные будут наказаны.
Ирина Ахматова
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