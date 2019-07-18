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РИА Новости

Лавров встретился в Бонне с главой МИД Германии

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят переговоры в Бонне в рамках форума "Петербургский диалог".
Главы внешнеполитических ведомств встречаются в отеле "Штайгенбергер", принимающем форум в этом году.
Перед началом переговоров российской и немецкой делегации Лавров и Маас вышли на террасу с видом на Рейнскую долину и пообщались в течение нескольких минут тет-а-тет. После этого встреча продолжилась в одном из залов отеля в закрытом для прессы формате.
Сообщалось, что стороны планируют обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, обстановку на Украине и другие ключевые темы мировой и двусторонней повестки.
Ранее на полях форума Лавров провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Кроме того, руководитель российского внешнеполитического ведомства оставил запись в книге почетных гостей отеля "Штайгенбергер".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
31 мая, 11:46
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