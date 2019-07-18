Лавров встретился в Бонне с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

БОНН (Германия), 18 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят переговоры в Бонне в рамках форума "Петербургский диалог".

Главы внешнеполитических ведомств встречаются в отеле "Штайгенбергер", принимающем форум в этом году.

Перед началом переговоров российской и немецкой делегации Лавров и Маас вышли на террасу с видом на Рейнскую долину и пообщались в течение нескольких минут тет-а-тет. После этого встреча продолжилась в одном из залов отеля в закрытом для прессы формате.

Сообщалось, что стороны планируют обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, обстановку на Украине и другие ключевые темы мировой и двусторонней повестки.