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РИА Новости

Погибшие в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал

Вчера, 15:23
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Все шестеро погибших в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель столкнувшегося с ним грузовика не пострадал, сообщает региональное УМВД РФ.
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Движение на трассе в месте ДТП частично ограничили.
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
Вчера, 09:24
Полиция ищет очевидцев ДТП в Приморье, где погибли шесть человек
"В результате автоаварии погибли шесть человек: 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых 3 женщины и 2 мужчины. Шестилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, 37-летний водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, по ее результатам будет приято решение в соответствии с законодательством РФ.
Движение на 32-м километре дороги восстановлено.
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16 июня 2017, 12:36
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