Погибшие в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал

На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае

© Фото : МЧС России На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Все шестеро погибших в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель столкнувшегося с ним грузовика не пострадал, сообщает региональное УМВД РФ.

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO. Движение на трассе в месте ДТП частично ограничили.

"В результате автоаварии погибли шесть человек: 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых 3 женщины и 2 мужчины. Шестилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, 37-летний водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, по ее результатам будет приято решение в соответствии с законодательством РФ.