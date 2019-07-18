На Украине завели 273 уголовных дела из-за нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители получили 5308 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, возбуждено 273 уголовных дела, заявил в четверг советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) четверга у нас зарегистрировано 5308 сообщений о совершении правонарушений, за сегодняшние сутки таких сообщений 465. Всего внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) 273 уголовных производства (дела – ред.), за прошлые сутки таких производств возбуждено 20", - сказал Шкиряк на брифинге. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.
Он отметил, что больше всего дел возбуждено в Харьковской, Киевской областях, в Киеве, Черниговской, Донецкой, одесской, Днепропетровской областях. По данным Шкиряка, 75% дел касаются нарушения избирательных прав граждан и подкупа избирателей.
"Из общего количества зарегистрированных в ЕРДР производств на сегодняшний день закрыто 18 в целом по Украине, объединены шесть уголовных производств и досудебное расследование продолжается в 249 уголовных производствах… Сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах", - отметил Шкиряк.
Кроме того, по словам советника главы МВД, правоохранители составили 1016 протоколов об административных нарушений, 86 из них - за прошедшие сутки.
Он отметил, что Центризбирком зарегистрировал 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 наблюдателей от иностранных государств.