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РИА Новости

На Украине завели 273 уголовных дела из-за нарушений на выборах в Раду

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке на Украине
Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители получили 5308 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, возбуждено 273 уголовных дела, заявил в четверг советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) четверга у нас зарегистрировано 5308 сообщений о совершении правонарушений, за сегодняшние сутки таких сообщений 465. Всего внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) 273 уголовных производства (дела – ред.), за прошлые сутки таких производств возбуждено 20", - сказал Шкиряк на брифинге. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.
Он отметил, что больше всего дел возбуждено в Харьковской, Киевской областях, в Киеве, Черниговской, Донецкой, одесской, Днепропетровской областях. По данным Шкиряка, 75% дел касаются нарушения избирательных прав граждан и подкупа избирателей.
"Из общего количества зарегистрированных в ЕРДР производств на сегодняшний день закрыто 18 в целом по Украине, объединены шесть уголовных производств и досудебное расследование продолжается в 249 уголовных производствах… Сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах", - отметил Шкиряк.
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Кроме того, по словам советника главы МВД, правоохранители составили 1016 протоколов об административных нарушений, 86 из них - за прошедшие сутки.
Он отметил, что Центризбирком зарегистрировал 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 наблюдателей от иностранных государств.
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