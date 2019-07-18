На Украине завели 273 уголовных дела из-за нарушений на выборах в Раду

Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке на Украине. Архивное фото

Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке на Украине

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители получили 5308 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Верховную раду, возбуждено 273 уголовных дела, заявил в четверг советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) четверга у нас зарегистрировано 5308 сообщений о совершении правонарушений, за сегодняшние сутки таких сообщений 465. Всего внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) 273 уголовных производства (дела – ред.), за прошлые сутки таких производств возбуждено 20", - сказал Шкиряк на брифинге. Трансляция велась на странице МВД в Facebook

Он отметил, что больше всего дел возбуждено в Харьковской, Киевской областях, в Киеве, Черниговской, Донецкой, одесской, Днепропетровской областях. По данным Шкиряка, 75% дел касаются нарушения избирательных прав граждан и подкупа избирателей.

"Из общего количества зарегистрированных в ЕРДР производств на сегодняшний день закрыто 18 в целом по Украине, объединены шесть уголовных производств и досудебное расследование продолжается в 249 уголовных производствах… Сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах", - отметил Шкиряк.

Кроме того, по словам советника главы МВД, правоохранители составили 1016 протоколов об административных нарушений, 86 из них - за прошедшие сутки.