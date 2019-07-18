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РИА Новости

В Киеве не исключили развития "формулы Штайнмайера" по Донбассу

Вчера, 15:20
2018
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоман Бессмертный
Роман Бессмертный
© РИА Новости / Стрингер
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Роман Бессмертный. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев не против "творческого развития" "формулы Штайнмайера" по Донбассу, она содержит много пунктов для проработки, заявил в четверг Роман Бессмертный - представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы.
"Что касается "формулы Штайнмайера", то, безусловно, в переговорном процессе я буду предлагать наши подходы, которые касаются творческого развития этой формулы, так как там много вещей, над которыми необходимо работать", - сказал Бессмертный на брифинге, который транслировал "5 канал". По его словам, она требует детальной технической отработки, на которые необходимо обращать внимание.
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Вчера, 13:55
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Роман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаВ мире
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