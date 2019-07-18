В Киеве не исключили развития "формулы Штайнмайера" по Донбассу

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев не против "творческого развития" "формулы Штайнмайера" по Донбассу, она содержит много пунктов для проработки, заявил в четверг Роман Бессмертный - представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы.

"Что касается "формулы Штайнмайера", то, безусловно, в переговорном процессе я буду предлагать наши подходы, которые касаются творческого развития этой формулы, так как там много вещей, над которыми необходимо работать", - сказал Бессмертный на брифинге, который транслировал "5 канал". По его словам, она требует детальной технической отработки, на которые необходимо обращать внимание.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.