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РИА Новости

Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Автомобилистам Москвы советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что в ближайший час и до вечера четверга в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Дождь в Москве
Вчера, 14:27
МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами в Москве в ближайший час
"Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге. В вечерний час пик удобнее всего будет на метро - на машине в непогоду всегда медленно и есть риск попасть в мелкое ДТП", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
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