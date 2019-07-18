Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Автомобилистам Москвы советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сообщалось, что в ближайший час и до вечера четверга в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
"Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге. В вечерний час пик удобнее всего будет на метро - на машине в непогоду всегда медленно и есть риск попасть в мелкое ДТП", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.