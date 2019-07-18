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Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре

Вчера, 15:19
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОбъездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Открытие западного объезда города Сергиев Посад Московской области состоится в ноябре-декабре 2019 года, говорится в пресс-релизе правительства Подмосковья.
"В 2014 году мы начали поэтапно делать объезд - это почти 12 километров. Сейчас уже финальная стадия. В сентябре мы откроем путепровод, а в ноябре-декабре - полностью сдадим объездную дорогу Сергиева Посада. Это позволит освободить центр и дальше уже делать его пешеходным, удобным для жителей. Тем, кто здесь живет, больше не придется постоянно смотреть на транзитные грузовые автомобили. Большая программа, которую мы реализуем, вызволяет из плена такие прекрасные исторические культурные центры нашей страны", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Андрея Воробьева.
Отмечается, что строительство объезда ведется в три этапа. Завершающая стадия – открытие автодороги от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, путепровода в районе Деулинского переезда над железной дорогой, развязки на пересечении с Новоуглическим шоссе и моста через реку Копнинку.
В сообщении подчеркивается, что расчетная скорость движения четырехполосной трассы составит 80 километров в час. Работы ведутся одновременно на всех участках, на данный момент готовность составляет более 80%.
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