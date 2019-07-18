Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре

"В 2014 году мы начали поэтапно делать объезд - это почти 12 километров. Сейчас уже финальная стадия. В сентябре мы откроем путепровод, а в ноябре-декабре - полностью сдадим объездную дорогу Сергиева Посада. Это позволит освободить центр и дальше уже делать его пешеходным, удобным для жителей. Тем, кто здесь живет, больше не придется постоянно смотреть на транзитные грузовые автомобили. Большая программа, которую мы реализуем, вызволяет из плена такие прекрасные исторические культурные центры нашей страны", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Андрея Воробьева.