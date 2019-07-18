Гибель депутата Рады Тымчука расследуют по статье "убийство", сообщили СМИ

Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. 19 июня 2019. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. 19 июня 2019

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Гибель депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука расследуется по статье "Умышленное убийство", дело засекречено, передает в четверг агентство Гибель депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука расследуется по статье "Умышленное убийство", дело засекречено, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

МВД Украины 19 июня подтвердило гибель депутата от фракции "Народный Фронт" Тымчука. Полиция рассматривала разные версии случившегося, среди которых самоубийство, умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество" III степени после того, как группа украинских депутатов подписала обращение к президенту с предложением наградить орденом "Свободы" погибшего депутата.

"По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по части 1 статьи 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении на сайте агентства.