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РИА Новости

Гибель депутата Рады Тымчука расследуют по статье "убийство", сообщили СМИ

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. 19 июня 2019
Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. 19 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. 19 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Гибель депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука расследуется по статье "Умышленное убийство", дело засекречено, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на Национальную полицию Украины.
МВД Украины 19 июня подтвердило гибель депутата от фракции "Народный Фронт" Тымчука. Полиция рассматривала разные версии случившегося, среди которых самоубийство, умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество" III степени после того, как группа украинских депутатов подписала обращение к президенту с предложением наградить орденом "Свободы" погибшего депутата.
Дмитрий Тымчук
19 июня, 15:42
Украинский политик рассказал о настроении Тымчука незадолго до гибелиВ Киеве погиб депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. В эфире радио Sputnik член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб сообщил о том, чем запомнится Тымчук, а также о своем недавнем разговоре с коллегами погибшего депутата.
"По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по части 1 статьи 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении на сайте агентства.
По информации агентства, отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.
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Дмитрий ТымчукУкраинаВ мире
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