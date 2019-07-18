Губернатор Хакасии спутал поджигателя Герострата с историком Геродотом

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Хакасии Валентин Коновалов во время видеоинтервью местному агентству " Губернатор Хакасии Валентин Коновалов во время видеоинтервью местному агентству " Хакасия " спутал поджигателя Герострата с историком Геродотом.

В интервью, размещенном в Cети, журналист Игорь Саськов задает Коновалову вопрос, понимает ли он, что его имя войдет в учебники истории через несколько десятков лет.

"Не хотелось бы славы Геродота, да? Сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды", — ответил Коновалов.

Комментарием пресс-службы губернатора и самого Коновалова РИА Новости пока не располагает.

Геродот — древнегреческий историк, прославившийся своим трудом "История".