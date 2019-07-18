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РИА Новости

Губернатор Хакасии спутал поджигателя Герострата с историком Геродотом

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Хакасии Валентин Коновалов во время видеоинтервью местному агентству "Хакасия" спутал поджигателя Герострата с историком Геродотом.
В интервью, размещенном в Cети, журналист Игорь Саськов задает Коновалову вопрос, понимает ли он, что его имя войдет в учебники истории через несколько десятков лет.
"Не хотелось бы славы Геродота, да? Сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды", — ответил Коновалов.
Комментарием пресс-службы губернатора и самого Коновалова РИА Новости пока не располагает.
Валентин Коновалов
16 мая, 12:47
Суд удовлетворил иск главы Хакасии против журналиста Леонтьева
Геродот — древнегреческий историк, прославившийся своим трудом "История".
Герострат — житель античного Эфеса, который сжег храм Артемиды, желая прославиться и войти в историю. Обыкновенно фразеологизм "слава Герострата" употребляют для иллюстрации постыдного поступка человека, который разрушил что-то, построенное другими.
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Валентин КоноваловХакасияОбщество
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