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РИА Новости

В Тбилиси проходит акция против смены владельцев "Рустави 2"

Вчера, 15:10
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция у здания телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция у здания телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Несколько сот граждан Грузии собрались в знак поддержки у здания оппозиционной телекомпании "Рустави 2", которая проиграла судебные споры представителям государства и вскоре должна перейти в собственность бизнесмена Кибара Халваши, сторонника правящих властей.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши.
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вчера, 14:28
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора "Рустави 2"
Происходящее транслирует "Рустави 2". Из-за сильной жары участники акции укрываются под зонтами, обливают себя водой.
"Мы хотим выразить поддержку самым профессиональным журналистам в нашей стране - это журналисты телекомпании "Рустави 2". Это самый рейтинговый телеканал, и нельзя, чтобы власти взяли его в свои руки", - заявил журналистам один из митингующих Зураб Гиоргадзе.
Халваши в своем специальном заявлении сообщил, что, когда телеканал перейдет в его владение, он не собирается менять редакционную политику, но гендиректора Нику Гварамия уволит. Гварамия, в свою очередь, сообщил, что будет бороться до конца и не уступит никому телеканал.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
Перед этим телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
15 июля, 15:16
Грузинский депутат рассказал о реакции на решение Путина не вводить санкции
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Также он, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Встреча депутатов Госдумы РФ с делегацией из Грузии
17 июля, 12:16
"Всякая истерика имеет предел". Политолог о кризисе между Россией и ГрузиейГлава МИД Сергей Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии. Речь идет о действиях грузинских политиков. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, в этой ситуации очень важна позиция России.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Кибар ХалвашиЕвропейский суд по правам человекаТбилисиГрузияВ мире
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