В Тбилиси проходит акция против смены владельцев "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Несколько сот граждан Грузии собрались в знак поддержки у здания оппозиционной телекомпании "Рустави 2", которая проиграла судебные споры представителям государства и вскоре должна перейти в собственность бизнесмена Кибара Халваши, сторонника правящих властей.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши.

Происходящее транслирует "Рустави 2". Из-за сильной жары участники акции укрываются под зонтами, обливают себя водой.

"Мы хотим выразить поддержку самым профессиональным журналистам в нашей стране - это журналисты телекомпании "Рустави 2". Это самый рейтинговый телеканал, и нельзя, чтобы власти взяли его в свои руки", - заявил журналистам один из митингующих Зураб Гиоргадзе.

Халваши в своем специальном заявлении сообщил, что, когда телеканал перейдет в его владение, он не собирается менять редакционную политику, но гендиректора Нику Гварамия уволит. Гварамия, в свою очередь, сообщил, что будет бороться до конца и не уступит никому телеканал.

Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.

Перед этим телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.