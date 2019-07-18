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РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может воспользоваться данными FaceApp

Вчера, 15:09
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© AP Photo / Jenny KaneПриложение FaceApp на экране смартфона
Приложение FaceApp на экране смартфона
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Данные приложения FaceApp могут быть интересны косметическим компаниям для дальнейшей таргетированной рекламы своей продукции, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Всем компаниям нужны данные для работы. Чем больше информации, тем точнее понимание интересов пользователя, следовательно, можно ему продать рекламу или товар. Например, данные FaceApp могут быть интересны косметическим компаниям. То есть зная, где у человека будут проблемы с кожей, ему уже сегодня можно предложить крема или медицинские процедуры, чтобы этого не происходило. И так далее. Много может быть заинтересантов в этих данных", - сказал РИА Новости эксперт.
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По словам Зыкова, пользователи не понимают, что свою фотографию, данные в Google и Apple они предоставляют компании-разработчику, который может ими распоряжаться по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях.
"Сам же FaceApp говорит, что полученные данные они хранят 48 часов, после чего удаляют. Гипотетически могут (собирать и продавать данные пользователей - ред.). Этим озабочены в Америке. Но по сути любая компания может это делать", - добавил эксперт.
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости.
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