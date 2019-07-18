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РИА Новости

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Светлана МайороваЦистерны в нефтеналивном порту
Цистерны в нефтеналивном порту
© РИА Новости / Светлана Майорова
Цистерны в нефтеналивном порту. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Уточняется, что меры коснулись дизельного топлива, поступающего по газопроводам, а также сжиженного газа.
"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — пояснил Герус в Facebook.
С 1 августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3%, соответственно.
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Почему бензин, "дизель" и автогаз становятся роскошью на Украине
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
В очередной раз Киев обновил перечень в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы.
В начале лета Россия ввела запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, ограничения также коснулись дизельного топлива и бензина.
Кроме того, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.
При этом в России не раз подчеркивали, что отменят эти меры в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.
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Популярные комментарии
Не останавливаться....... Увеличивайте пошлины ещё и пересаживайтесь на гужевой транспорт, если не съедите его с голода!!!
18 июля, 15:37
Арсений Понфиленко
160960008
Это типа на зло маме отморожу уши )))
18 июля, 15:11
ЮПЮрий Пупкин
1081241007
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