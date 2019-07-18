Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Уточняется, что меры коснулись дизельного топлива, поступающего по газопроводам, а также сжиженного газа.

"Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — пояснил Герус в Facebook

С 1 августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3%, соответственно.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

В очередной раз Киев обновил перечень в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эти действия новым недружественным шагом и отметил, что в таких условиях Москва вынуждена защищать свои интересы.

В начале лета Россия ввела запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, ограничения также коснулись дизельного топлива и бензина.

Кроме того, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.