Эрдоган изучит идею покупки российских истребителей Су-35, сообщил источник

АНКАРА, 18 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости турецкий военный источник.

Как ранее заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

"Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением", - сказал собеседник агентства.