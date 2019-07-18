Эрдоган изучит идею покупки российских истребителей Су-35, сообщил источник

АНКАРА, 18 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости турецкий военный источник.
Как ранее заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
"Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением", - сказал собеседник агентства.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.