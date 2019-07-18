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РИА Новости

Эрдоган изучит идею покупки российских истребителей Су-35, сообщил источник

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган, заявил РИА Новости турецкий военный источник.
Как ранее заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
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"Говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно. Оценку по такой важной теме сделает наш уважаемый президент. Он же выступит с соответствующим заявлением", - сказал собеседник агентства.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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Су-35ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Турки наши друзья, а друзьям не жалко. Горжусь Россией, горжусь Путиным.
18 июля, 15:55
Можем Повторить
3100006
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