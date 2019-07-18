Путин проведет совещание в Приангарье по ликвидации последствий паводка

"Девятнадцатого июля президент России Владимир Путин посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения". Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.