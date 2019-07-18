Путин проведет совещание в Приангарье по ликвидации последствий паводка

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого июля президент России Владимир Путин посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения". Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.